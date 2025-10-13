Trump in Israele accolto da Herzog e Netanyahu: "La guerra è finita"

Roma, 13 ott. (askanews) – “La guerra è finita, avete capito?”, ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti sull’Air Force One diretto in Israele.

Il presidente degli Stati Uniti è atterrato a Tel Aviv, accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente israeliano Isaac Herzog all’aeroporto Ben Gurion, durante il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas.

I primi setti sono già stati riconsegnati alla Croce Rossa. È previsto il rilascio dei 20 in vita. Poco prima Trump aveva detto alla stampa:

“Penso che l’accordo reggerà… ci sono molte ragioni per cui reggerà, penso che la gente sia stanca. Sono secoli di guerra, non è solo una cosa recente, penso che la gente sia stanca. Sì, il cessate il fuoco reggerà”. Infine, a una domanda dei giornalisti sul futuro di Gaza e il progetto di costruzione della Riviera del Medio Oriente, Trump ha risposto:

“Beh, non so se si potrà parlare di Riviera per un po’, perché bisogna prima occuparsi delle persone, ma in sostanza si inizierà immediatamente”.