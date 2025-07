Trump in Scozia: "L'immigrazione sta uccidendo l'Europa"

Prestwick, 26 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che “l’immigrazione sta uccidendo l’Europa” al suo arrivo in Scozia per una visita di cinque giorni che unirà diplomazia, affari e svago. “Fareste meglio a darvi una regolata, o l’Europa non esisterà più”, ha detto ai giornalisti sulla pista dell’aeroporto, aggiungendo: “Fermate anche i mulini a vento, rovinano la bellezza del Paese”.