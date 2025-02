Trump: in Ucraina serve la pace, poi si parla di peacekeepers

Washington, 27 feb. (askanews) – Toni distesi anzi molto cordiali, limature sopra i temi di possibile contesa: accanto al premier britannico Keir Starmer è un Donald Trump gioviale a parlare ai giornalisti nello Studio Ovale. Riguardo all’Ucraina ha assicurato che la Russia “si sta comportando molto bene” e che sicuramente Vladimir Putin non si rimangerà le promesse; ma quanto al dispiegamento di soldati in Ucraina per sorvegliare un accordo di pace (soldati europei), che la Russia ha già rifiutato, Trump dice conciliante che comunque “prima serve un accordo di pace”.