Trump insiste: "Ci serve la Groenlandia", le reazioni sull'isola

Nuuk (Groenlandia), 5 gen. (askanews) – Donald Trump torna a rivendicare l’importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti. A bordo dell’Air Force One, il presidente americano ribadisce che l’isola è centrale per la sicurezza nazionale, nonostante le proteste della Danimarca e le critiche arrivate da Nuuk.

“Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, e la Danimarca non è in grado di garantirla”, ha detto Trump.

Parole che arrivano dopo l’annuncio della nomina di un inviato speciale statunitense per l’isola, una scelta definita da Copenaghen “totalmente inaccettabile”.

In Groenlandia, territorio autonomo del Regno di Danimarca, la reazione è di forte preoccupazione. A Nuuk, Erik Eriksen Rasmussen, rappresentante sindacale, critica apertamente l’iniziativa americana. “Penso che sia completamente inaccettabile, anche perché più volte gli è stato detto che questa è una cosa che in Groenlandia non vogliamo. È una decisione che trovo molto preoccupante”.

Secondo Rasmussen, il futuro dell’isola deve restare nelle mani dei groenlandesi, senza pressioni esterne. “Penso che la Groenlandia debba continuare a seguire i propri piani, e che dobbiamo essere indipendenti in stretta cooperazione con la Danimarca, con l’Europa e con altri partner”.

Mentre Washington insiste sulla centralità strategica dell’isola, dalla Groenlandia arriva un messaggio contro l’annessione e per l’autodeterminazione e la cooperazione.