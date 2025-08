Trump: inviato Witkoff a Mosca "mercoledì o giovedì"

Washington, 4 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha confermato domenica 3 agosto che il suo inviato speciale Steve Witkoff andrà in Russia questa settimana, in vista della scadenza (8 agosto) dell’ultimatum sulle sanzioni statunitensi se non si troverà un accordo sul cessate il fuoco.

“Sì, otteniamo un accordo in cui si smetta di uccidere la gente Hanno appena pubblicato un numero in cui si dice che un numero enorme di soldati russi viene ucciso, e lo stesso vale per l’Ucraina, un numero inferiore ma comunque, migliaia e migliaia di persone.

E ora stiamo aggiungendo le città colpite dai missili, quindi sono un sacco di persone che muoiono in questa guerra assurda”.

“Lui (l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff) potrebbe andare, credo mercoledì o giovedì della prossima settimana, in Russia. Vorrebbero vederlo. Hanno chiesto un incontro, quindi vedremo cosa succederà”.