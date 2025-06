Trump: Iran ha due settimane per una decisione su accordo nucleare

Washington, 21 giu. (askanews) – L’Iran ha “al massimo” due settimane per decidere se accettare un accordo sul nucleare, con Washington che sta valutando l’idea di unirsi agli attacchi israeliani contro la repubblica islamica. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

“Vedremo quanto durerà questo lasso di tempo, ma concederò loro all’Iran un periodo di tempo, e direi che due settimane sarebbero il massimo”, ha detto Trump ai giornalisti.

“L’Iran non vuole parlare con l’Europa e i negoziati di Ginevra non aiuteranno a raggiungere una soluzione tra Israele e la repubblica islamica. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

I Paesi della Nato dovrebbero aumentare la spesa per la difesa al 5 per cento del prodotto interno lordo (pil), mentre gli Stati Uniti no. Alla domanda, se crede ancora che i Paesi dell’alleanza atlantica debbano aumentare la spesa per la difesa al 5 per cento del pil Trump ha risposto: “Penso che dovrebbero farlo loro. Non credo che dovremmo farlo noi, ma penso che dovrebbero farlo loro… Sosteniamo la Nato da così tanto tempo. In molti casi, credo, pagando quasi il 100% dei costi. Quindi non credo che dovremmo farlo noi, ma penso che i Paesi della Nato dovrebbero assolutamente farlo”.