Trump: Israele e Iran non sanno cosa c***o stanno facendo

Washington, 24 giu. (askanews) – Duro il commento di Donald Trump su Israele e l’Iran. Parlando con i giornalisti, prima di partire alla volta dell’Aia

per il vertice della Nato, il presidente Usa ha risposto a una domanda sulla violazione della tregua da parte dei due paesi che lui stesso aveva annunciato, vittorioso, poche ore prima.

Entrambi “hanno violato il cessato il fuoco”, ha detto Trump. “Non sono contento dell’Iran ma non sono per niente contento che Israele faccia così questa mattina a causa di un razzo che non è atterrato, che è stato sparato, forse per errore, ma che non è atterrato. Non sono contento di questo. Sapete una cosa? In pratica abbiamo due paesi che hanno combattuto così a lungo e così duramente che non sanno che c***o stanno facendo”.