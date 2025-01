Trump: la politica statunitense riconoscerà "solo due sessi"

Washington, 20 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito nel suo discorso inaugurale che la politica ufficiale riconoscerà solo due generi, ponendo fine all’attuale pratica governativa di fornire una terza opzione di genere in alcuni contesti. “Metterò fine anche alla politica governativa di cercare di ingegnerizzare socialmente razza e genere in ogni aspetto della vita pubblica e privata… Da oggi in poi, sarà la politica ufficiale del governo degli Stati Uniti che ci siano solo due generi, maschile e femminile”.