Trump: l'America è tornata è il nostro sogno è inarrestabile

Washington, 5 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando davanti al Congresso, ha detto che il sogno americano è “inarrestabile” e che gli Stati Uniti stanno riconquistando la fiducia in se stessi. Nel lungo discorso sullo Stato dell’Unione, Trump ha dichiarato: “Il sogno americano sta crescendo, più grande e migliore che mai. Il sogno Americano è inarrestabile e il nostro Paese è sull’orlo di una rimonta a cui il mondo non ha mai assistito e forse non assisterà mai più”.