Trump lancia il suo social Truth “contro la tirannia delle Big Tech”: come funzionerà?

Donald Trump è pronto a lanciare il suo nuovo social network, chiamato Truth, "contro la tirannia delle Big Tech".

Donald Trump è pronto a lanciare il suo nuovo social network, chiamato Truth, “contro la tirannia delle Big Tech“. Ecco come funzionerà.

Trump lancia il suo social Truth: “Contro la tirannia delle Big Tech”

Donald Trump è tornato e quello che aveva da tempo dichiarato, ma che fino ad ora non aveva realizzato, sta diventando una realtà. L’ex presidente degli Stati Uniti, estromesso dai principali social network, ha deciso di fare sul serio. Il tycoon ha annunciato il lancio della sua nuova piattaforma social. Si chiamerà Truth, che significa Verità. Un nome scelto per “combattere la tirannia delle Big Tech“. Il lancio è imminente e gli obiettivi sono davvero molto ambiziosi.

Trump lancia il suo social Truth: quando sarà attivo

Nel comunicato dell’ex presidente degli Stati Uniti si legge che la proprietà del nuovo social network si chiamerà Trump Media and Tecnology Group e nascerà ufficialmente il prossimo mese. Il social vero e proprio, però, arriverà nel 2022 e andrà a sostituire il blog con cui Trump era tornato qualche mese fa per continuare a farsi sentire sul web. Questa scelta non dava la possibilità agli utenti di interagire in modo diretto e immediato, per questo ha deciso di passare ad un vero e proprio social newtork.

Trump lancia il suo social Truth: come funziona

“Viviamo in un mondo dove i talebani hanno una enorme presenza su Twitter, mentre ancora il vostro presidente preferito viene silenziato. Questo è inaccettabile!” ha dichiarato Trump, confermando di essere entusiasta per questa novità. “Tmtg è stata fondata con la missione di dare voce a tutti” ha aggiunto. Trump Media and Technology Group prevede di lanciare servizi di video on demand, programmi di intrattenimento, podcast e news. Secondo gli analisti e i media americani è un ottima mossa in vista delle presidenziali Usa del 2024.

Le risorse sono state reperite grazie alla fusione di Tmtg e Digital World Acquisition Corp, società che ha raccolto 300 milioni di dollari da vari investitori.