Washington, 20 gen. (askanews) – “Io penso che sia molto importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e semmai rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse. Il senso è sicuramente questo”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Washington.