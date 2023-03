"Trump mente tutto il tempo": lo striscione esposto a Manhattan

Milano, 23 mar. (askanews) – I manifestanti anti-Trump hanno esposto uno striscione con la scritta “Trump mente tutto il tempo” fuori dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg a New York City. Il gran giurì di Manhattan che sta raccogliendo le prove e le testimonianze dell’indagine sul ruolo dell’ex presidente Trump nel pagamento in nero di denaro ad una pornostar per tacere sulla loro relazione, ha rimandato l’incontro a lunedì.