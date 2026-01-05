Trump minaccia Teheran, l'Iran difende Maduro

Teheran, 5 gen. (askanews) – Donald Trump lancia un nuovo avvertimento all’Iran mentre nel Paese proseguono le proteste, entrate nella seconda settimana. A bordo dell’Air Force One, il presidente americano avverte Teheran che nuove vittime tra i manifestanti avrebbero conseguenze dirette nei rapporti con Washington.

“Stiamo osservando la situazione molto da vicino – ha detto Donald Trump – Se iniziano a uccidere le persone come hanno fatto in passato, credo che subiranno un colpo molto duro da parte degli Stati Uniti”.

Le manifestazioni, scoppiate a fine dicembre per il caro vita, hanno già provocato almeno dodici morti secondo fonti ufficiali iraniane. Si tratta delle proteste più rilevanti nel Paese dai disordini del 2022-2023 seguiti alla morte di Mahsa Amini.

Da Teheran, intanto, arriva una risposta politica che guarda anche al dossier Venezuela. L’Iran chiede il rilascio di Nicolàs Maduro, alleato strategico di Teheran, arrestato dagli Stati Uniti e trasferito a New York per essere processato. Esmaeil Baqaei, portavoce del ministero degli Esteri iraniano: “Il presidente di un Paese e sua moglie sono stati rapiti. Non c’è nulla di cui andare fieri: è un atto illegale. Come ha sottolineato il popolo venezuelano, il suo presidente deve essere rilasciato”.

Parole che intrecciano la crisi interna iraniana con lo scontro diplomatico internazionale, mentre Washington mantiene una linea di massima pressione sia sul fronte dei diritti interni sia su quello geopolitico.