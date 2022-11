Trump: molto probabilmente correrò di nuovo per la Casa Bianca

Roma, 4 nov. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto forti allusioni a una sua candidatura alla Casa Bianca nel 2024 durante un comizio a Sioux City, in Iowa. “Le elezioni sono state truccate e rubate e ora il nostro Paese è stato distrutto”, ha esordito il repubblicano. “E ora, per far sì che il nostro Paese abbia successo, sia sicuro e glorioso, molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”, ha detto Trump, riferendosi a una sua seconda candidatura.