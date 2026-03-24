Trump nella casa di Elvis Prestley: "Mai incontrato ma lo adoro"

Roma, 24 mar. (askanews) – A Memphis, nel Tennessee, per un punto sulla sicurezza, Donald Trump si è concesso una visita a Graceland, la residenza che fu di Elvis Presley.”Adoro Elvis – ha detto il presidente Usa – tutti mi chiedono: hai conosciuto Elvis? Ho conosciuto Frank Sinatra, ho conosciuto quasi tutti… Purtroppo non ho mai incontrato Elvis. E lui è uno che mi sarebbe piaciuto tantissimo… Ma mi piace la sua musica”.Durante la visita Trump ha anche preso in mano e firmato una replica di una delle chitarre di Presley usata in un concerto alle Hawaii nel 1973.