Trump non esclude possibilità di intervento militare in Nigeria

Roma, 3 nov. (askanews) – Gli Stati uniti non escludono la possibilità di inviare truppe in Nigeria: lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, minacciando di tagliare gli aiuti a Lagos se continueranno le uccisioni di cristiani nel Paese.

“Stanno uccidendo un numero record di cristiani in Nigeria e anche in altri paesi la situazione è molto grave lo sapete bene.

Quella parte del mondo è in condizioni pessime – ha detto – Stanno uccidendo i cristiani e li stanno uccidendo in gran numero Non permetteremo che ciò accada”.