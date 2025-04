Trump: non sono contento, i russi bombardano l'Ucraina come i pazzi

Washington, 8 apr. (askanews) – In Ucraina “in questo momento stanno bombardando come pazzi, non so cosa stia succedendo lì, non è una bella situazione, ci stiamo incontrando con la Russia, con l’Ucraina e ci stiamo avvicinando ma non sono contento di tutti i bombardamenti che si sono verificati nell’ultima settimana, è orribile”. Lo ha detto Donald Trump parlando dallo Studio Ovale, durante l’incontro con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu.

Alle domande dei reporter sulle possibili sanzioni contro la Russia, Trump ha risposto che al momento “non abbiamo commercio con loro perché sono in guerra”, ma senza spingersi oltre, ma ha criticato i bombardamenti. Negli ultimi giorni c’è stata un’escalation di attacchi russi su zone civili in diverse città ucraine, incluso un bombardamento missilistico il 4 aprile su Kryvyi Rih, la città natale del Presidente Volodymyr Zelensky. L’attacco ha ucciso 20 persone, tra cui 9 bambini. Il 6 aprile, un missile balistico russo ha colpito Kiev causando un morto e tre feriti.