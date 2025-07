Trump: non sono d'accordo con Netanyahu, a Gaza sembrano affamati

Trump: non sono d'accordo con Netanyahu, a Gaza sembrano affamati

Turnberry, 28 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere “particolarmente” d’accordo con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul fatto che non ci sia carestia a Gaza, durante l’incontro con il primo ministro britannico Keir Starmer nel suo resort di golf di Turnberry in Scozia.

“Quei bambini sembrano molto affamati. Ma stiamo donando molti soldi e molto cibo, e altre nazioni stanno facendo la loro parte”, ha detto Trump rispondendo a una domanda dei cronisti se il presidente Usa fosse d’accordo con Netanyahu quando ha affermato che a Gaza non c’è carestia.