Trump, nuovo interrogatorio a New York per causa frode fiscale

New York, 13 apr. (askanews) – Donald Trump ha lasciato la Trump Tower per recarsi all’ufficio del procuratore generale dello Stato di New York. L’ex presidente degli Stati Uniti deve essere ascoltato in un processo civile per frode all’interno del suo gruppo, la Trump Organization, una settimana dopo la sua incriminazione penale in un caso separato.

