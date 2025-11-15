Trump: operazioni contro il narcotraffico stanno dando risultati

Milano, 15 nov. (askanews) – Il Comando Sud degli Stati Uniti, responsabile militare della sicurezza nei Caraibi, in America Centrale e in America del Sud, ha diffuso le immagini di un altro attacco aereo statunitense contro una nave che trasportava secondo i militari Usda trafficanti di droga il 10 novembre nel Mar dei Caraibi.

Il blitz rientra nel lancio dell’operazione Southern Spear, contro i “narco-terroristi” annunciata dal segretario alla Guerra degli Stati uniti Pete Hegseth.

L’amministrazione del presidente Donald Trump accusa il governo venezuelano di inazione contro il narcotraffico. E da settembre , gli USA hanno già lanciato attacchi missilistici contro navi venezuelane sospettate di trasportare droga.

“Ho più o meno deciso. Non posso dirvi quale sarà la mia decisione, ma ho più o meno deciso”, ha dichiarato Trump dall’Air Force One riguardo al Venezuela.

“Vedremo cosa succederà. Non posso dirvi di cosa si tratta, ma abbiamo fatto molti progressi con il Venezuela per quanto riguarda il contrasto al traffico di droga”, ha concluso Trump.