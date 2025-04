Trump: pausa di 90 giorni dazi per i paesi che negoziano, 125% alla Cina

Washington, 9 apr. (askanews) – Donald Trump aumenta ancora i dazi sui prodotti cinesi ma dichiara una pausa di 90 giorni per le tariffe ad altri 75 paesi: lo scrive in un messaggio sul suo social Truth spiegando che “oltre 75 paesi hanno chiamato rappresentanti degli Stati Uniti per negoziare una soluzione” e dato che questi paesi hanno rispettato il suo consiglio di non imporre alcuna forma di rappresaglia verso gli Stati Uniti, dice, “ho autorizzato una pausa di 90 giorni e dazi molto abbassati reciprocamente per questo periodo, al 10%”.

Invece contro la Cina la Casa Bianca aumenta ulteriormente i dazi al 125%, perché “a un certo punto, speriamo presto, la Cina si renderà conto che l’epoca in cui poteva derubare gli Stati Uniti e altri paesi non è più sostenibile o accettabile”. Tutte le misure, aggiunge Trump, sono effettive immediatamente.