Trump: “Pena di morte a spacciatori, votate per cacciare i dem”

Miami (Florida), 7 nov. (askanews) – Pena di morte per gli spacciatori, cacciare i democratici “che vogliono trasformare l’America nella Cuba comunista”, e poi di nuovo un annuncio, sempre più concreto, su una sua nuova candidatura per le elezioni presidenziali del 2024. È un Donald Trump scatenato e che spinge sempre di più sulle paure degli americani quello che ha arringato la folla a Miami per dare supporto ai candidati repubblicani alle elezioni di metà mandato di Camera e Senato Usa di domani.