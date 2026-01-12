Trump: possibile incontro con la leader venezuelana Rodrìguez

A bordo dell’Air Force One, 12 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, afferma che l’amministrazione sta collaborando positivamente con la leadership ad interim del Venezuela e si dice disponibile a un possibile incontro con Delcy Rodrìguez.

“Il Venezuela sta andando davvero bene – ha detto Trump – Stiamo lavorando molto bene con la leadership e vedremo come andranno le cose”.

E a un giornalista che gli chiede se incontrerà la leader ad interim del Venezuela, replica: “A un certo punto la incontrerò, sì.

È stata molto buona”.

Delcy Rodrìguez guida il Venezuela nella fase di transizione successiva alla fine del governo di Nicolàs Maduro, di cui era vicepresidente. Figura centrale del potere chavista per anni, Rodrìguez è oggi alla guida di un passaggio politico delicato, tra negoziati interni e tentativi di normalizzazione dei rapporti internazionali.

Le parole di Trump non segnalano una svolta ufficiale nella linea degli Stati Uniti verso Caracas. Mostrano però un tono più morbido e lasciano intravedere la possibilità di un contatto diretto con la nuova leadership venezuelana, in una fase regionale ancora fragile e carica di implicazioni politiche ed energetiche.