Trump prevede il dispiegamento della Guardia Nazionale per combattere il crimine a Memphis

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’invio di truppe della Guardia Nazionale a Memphis, Tennessee, per affrontare il problema della criminalità. Questa decisione segue il controverso intervento federale realizzato a Washington, D.C. lo scorso mese. Durante un’intervista con Fox News, Trump ha dichiarato: “Memphis è profondamente turbata. Il sindaco è felice… sistemeremo tutto come abbiamo fatto a Washington.”

Il contesto dell’intervento a Memphis

Memphis, una città di circa 611.000 abitanti situata lungo il fiume Mississippi, registra uno dei tassi di criminalità violenta più elevati degli Stati Uniti, come evidenziato dai dati dell’FBI. Circa il 24% della popolazione vive in condizioni di povertà, un dato più del doppio rispetto alla media nazionale. Questa situazione ha spinto l’amministrazione Trump a intervenire, richiedendo il supporto di agenti federali già nel 2020. Durante il suo primo mandato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti inviò agenti per combattere la criminalità violenta nella città.

Nonostante la diminuzione generale del crimine violento in molte città, Trump ha scelto di concentrarsi su aree controllate da amministrazioni democratiche, sostenendo che la criminalità sta rovinando le città americane. Il presidente ha inoltre accennato alla possibilità di inviare personale federale a New Orleans, un’altra città a maggioranza democratica in uno stato governato da repubblicani. Tuttavia, il suo sguardo è rivolto anche verso Chicago, dove ha espresso il desiderio di inviare la Guardia Nazionale, ma ha sottolineato come la città sia un luogo “ostile” con “agitatori professionisti”.

Le reazioni all’operazione e le tensioni locali

Il sindaco di Memphis, Paul Young, non ha fornito commenti immediati riguardo le affermazioni di Trump. Tuttavia, le misure federali proposte hanno già suscitato preoccupazioni e opposizioni tra le comunità locali, che temono un’escalation delle tensioni. Le recenti manifestazioni a Washington, con la partecipazione di migliaia di persone, dimostrano come queste politiche possano generare proteste e opposizione. Trump ha dichiarato che la sua intenzione è quella di proteggere le città, ma i critici avvertono che l’intervento militare può portare a conflitti maggiori piuttosto che a soluzioni pacifiche.

In precedenza, Trump aveva già dispiegato truppe a Los Angeles, nonostante le obiezioni del governatore della California, Gavin Newsom. Le forze della Guardia Nazionale sono state messe sotto giurisdizione federale per proteggere le proprietà durante le proteste contro le operazioni di immigrazione. Questo intervento ha portato a una causa legale da parte della California contro il governo federale.

Dati e statistiche sulla criminalità

Secondo i dati del Dipartimento di Giustizia, i tassi di criminalità violenta a Washington hanno raggiunto un minimo trentennale nel 2024, nonostante le misure di controllo federale. Tuttavia, le statistiche di Memphis raccontano una storia diversa, con un aumento delle preoccupazioni tra i cittadini riguardo la sicurezza e la giustizia. La mossa di Trump di centralizzare il controllo sulla polizia di Washington ha sollevato domande sulla legittimità e sull’efficacia di tali politiche.

In conclusione, l’intervento di Trump a Memphis rappresenta un momento cruciale nella lotta contro la criminalità nelle città americane. Mentre il presidente promette di affrontare il problema con decisione, l’implementazione di misure federali solleva interrogativi sulle implicazioni a lungo termine per le comunità e sulla sicurezza pubblica in generale.