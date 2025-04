Trump: primi 100 giorni migliori di sempre e siamo solo all'inizio

Milano, 30 apr. (askanews) – Ha ballato davanti alla folla, ha confessato che un giorno gli piacerebbe essere Papa e ha sparato a zero sugli e sui giudici che contrastano la sua politica sull’immigrazione irregolare. E’ stato un vero show il comizio in Michigan di Donald Trump in occasione dei primi 100 giorni alla Casa Bianca nel suo secondo mandato.

“Siamo qui stasera, nel cuore della nostra nazione, per celebrare i primi 100 giorni di maggior successo di qualsiasi amministrazione nella storia del nostro Paese, e questo secondo moltissime persone”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti. “Sapete, avevamo un gruppo di uomini di sinistra radicale che erano molto intelligenti e una donna, una donna in particolare, persone molto, molto intelligenti. Queste non sono persone stupide. Sono persone malate, ma non sono persone stupide.”

“E non possiamo permettere a una manciata di giudici comunisti di sinistra radicale di ostacolare l’applicazione delle nostre leggi e di assumersi i doveri che spettano esclusivamente al presidente degli Stati Uniti – ha sottolineato Trump – I giudici stanno cercando di privare il presidente del potere di garantire la sicurezza del nostro Paese. E non è una buona cosa”.

Poi la celebrazione della politica economica della sua amministrazione: “Taglieremo più di mille miliardi di dollari di spese inutili e superflue. E nel prossimo anno fiscale, tutto sarà fatto. Avremo qualcosa a cui non crederete nemmeno: porremo fine all’inflazione, aumenteremo i salari e vi daremo la più grande economia nella storia del mondo”, ha concluso Trump fra gli applausi dei suoi sostenitori.