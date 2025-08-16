Trump: progressi con Putin, restano "pochi punti" da risolvere

Roma, 16 ago. (askanews) – Il presidente americano Donald Trump ha affermato che sono stati compiuti “molti progressi” durante i colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin in Alaska sul conflitto in Ucraina e che restano “pochi” punti da risolvere.

“Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e ci siamo trovati d’accordo su molti punti – ha detto – ne restano solo pochi, alcuni dei quali non sono molto importanti, ma uno di essi è probabilmente il più importante”, ha dichiarato senza fornire dettagli.

Ha tuttavia sottolineato: “Non ci siamo ancora arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di riuscirci”.