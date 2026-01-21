Trump promette di non usare la "forza" per acquisire la Groenlandia

Davos (Svizzera), 21 gen. (askanews) – Intervenendo al Forum economico di Davos, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso che “non userà la forza” per impadronirsi della Groenlandia, territorio autonomo danese, ritenuto strategico per la sicurezza degli Stati Uniti.

“Probabilmente non otterremo nulla a meno che non decida di usare una forza eccessiva, dove saremmo, francamente, inarrestabili.

Ma non lo farò. Ok, ora tutti dicono, oh bene. Questa è probabilmente la dichiarazione più importante che ho fatto perché la gente pensava che avrei usato la forza. Non sono obbligato a usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza. Tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono è un posto chiamato Groenlandia. Beh, l’avevamo già come amministratore fiduciario, ma l’abbiamo rispettosamente restituita alla Danimarca non molto tempo fa, dopo aver sconfitto tedeschi, giapponesi, italiani e altri nella Seconda Guerra Mondiale. Gliela abbiamo restituita”.