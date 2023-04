Home > Askanews > Trump promette di "schiacciare" Joe Biden alle elezioni Usa 2024 Trump promette di "schiacciare" Joe Biden alle elezioni Usa 2024

Roma, 28 apr. (askanews) – In un comizio elettorale nel New Hampshire, il primo da quando è stato incriminato da un tribunale di New York, l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha attaccato l’attuale presidente Joe Biden, promettendo di riprendersi la Casa Bianca alle prossime elezioni presidenziali americane nel 2024. “Con il vostro voto il 5 novembre 2024 schiacceremo Joe Biden e la Casa Bianca, quella magnifica bellissima Casa Bianca, ce la riprenderemo. Lo batteremo nelle urne e sistemeremo il nostro lavoro incompiuto”, ha affermato Trump, che si è ricandidato, circa un mese prima che Biden formalizzasse la sua candidatura. “Con una presidenza così disastrosa è quasi inconcepibile che Biden abbia anche solo pensato di correre per essere rieletto. Ha distrutto il nostro Paese”, ha attaccato Trump descrivendo gli Stati Uniti come un Paese sprofondato nella violenza e nella criminalità, schiacciato dall’inflazione, dove le banche “crollano”. “La scelta in questa elezione è tra successo e fallimento, sicurezza o anarchia, prosperità o catastrofe”, ha detto ancora l’ex presidente. Donald Trump, 76 anni, ha anche criticato il governatore della Florida Ron DeSantis, il suo più grande rivale per la nomina presidenziale repubblicana ma che deve ancora dichiarare la sua candidatura: “E DeSantis è molto giù, si sta schiantando” nei sondaggi, lo ha deriso.

