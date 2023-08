Trump si costituirà nella famigerata prigione di Fulton ad Atlanta

Milano, 23 ago. (askanews) – Donald Trump si costituirà giovedì ad Atlanta, in Georgia nell’ambito del processo in cui è accusato di avere cercato di cambiare il risultato delle elezioni presidenziali nello Stato della Georgia nel 2020.

L’ex presidente Usa, 77 anni, espleterà le formalità del caso, impronte digitali e foto segnaletica, nel carcere di Fulton County, secondo quanto riferito da fonti a France Presse, una prigione le cui condizioni igieniche e di sicurezza sono così famigerate da essere già sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia.

Secondo altre fonti i suoi avvocati hanno già concordato una cauzione di 200mila dollari per il suo rilascio.

Con lui altri 18 coimputati, a cui il giudice ha vietato a Trump di rivolgersi direttamente, così come ai testimoni per evitare di intimidirli. Vietati per l’ex presidente anche dichiarazioni e uso dei social meda.