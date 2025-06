Trump: "Sono impegnato su tante cose, non penso a Musk"

Roma, 7 giu. (askanews) – “Sono stato così impegnato a lavorare su Cina, Russia, Iran, su così tante cose…. Non penso a Elon Musk”, ha detto il presidente americano Donald Trump, rispondendo a una domanda della stampa sul suo scontro con il patron di Tesla, mentre era a bordo dell’Air Force One, in volo verso il New Jersey dove ha deciso di passare il fine settimana nella sua residenza e nel suo golf club a Bedminster.

E alla domanda su un imminente eventuale incontro con l’ex consigliere, Trump ha risposto: “Non ho nulla in programma”.

Intanto Musk, dopo aver lanciato un sondaggio sul social X sulla possibilità di fondare un nuovo partito, nel pieno dello scontro con il presidente Usa, ha annunciato: “Il popolo si è espresso. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l’80% delle persone al centro!”. Stando ai

risultati finali, l’80,4% dei votanti (oltre 5,6 milioni) ha

risposto sì. In un altro post, il patron di Tesla ha scritto: “Il partito America”.