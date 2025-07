Trump sotto pressione: rilascio dei file su Epstein richiesto dai Democratici

Negli Stati Uniti, la tensione è palpabile: i Democratici stanno intensificando la pressione su Donald Trump affinché renda pubblici i documenti legati all’inchiesta su Jeffrey Epstein, noto sex offender. Ma perché questo tema continua a far parlare di sé? Utilizzando una legge poco conosciuta, i Democratici sperano di mantenere viva l’attenzione su una questione che ha già provocato notevoli turbolenze all’interno dell’amministrazione Trump.

La Casa Bianca riceve sempre più richieste di trasparenza riguardanti Epstein, morto nel 2019 mentre attendeva di affrontare il suo processo per traffico sessuale.

La relazione tra Trump ed Epstein sotto i riflettori

Durante una conferenza stampa, Trump ha sollevato ulteriori interrogativi sulla sua relazione con Epstein, affermando di essersi allontanato dall’ex amico dopo che quest’ultimo avrebbe “rubato” dipendenti da uno dei suoi spa a Mar-a-Lago, in Florida. Ma ti sei mai chiesto quanto possa influenzare la politica una semplice amicizia? Questa affermazione ha riacceso le speculazioni sui legami di Trump con Epstein, un tema che continua a tormentare la sua amministrazione.

Intanto, il Dipartimento di Giustizia ha infuriato i sostenitori di Trump con una dichiarazione clamorosa: Epstein si sarebbe suicidato e non esisterebbe alcuna “lista clienti”. Questa notizia contraddice le teorie del complotto che circolano da tempo, secondo le quali figure di spicco del Partito Democratico sarebbero coinvolte nei crimini di Epstein. Qual è la verità? La situazione si evolve rapidamente e i nodi vengono al pettine.

I Democratici invocano la legge per ottenere documenti

Il leader della minoranza al Senato, Chuck Schumer, insieme ai Democratici del Comitato per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Governativi, ha scritto al Dipartimento di Giustizia chiedendo l’accesso ai documenti. Lo fanno invocando una sezione di legge federale conosciuta come la “regola dei cinque”, una normativa introdotta un secolo fa ma raramente utilizzata. Questa legge richiede che i dipartimenti governativi forniscano informazioni pertinenti se richieste da cinque membri del principale comitato di vigilanza del Senato.

Ma cosa accadrà ora? Non è chiaro se questa richiesta possa essere forzata in tribunale, ma anche nel caso in cui l’iniziativa non porti a risultati concreti, essa tiene acceso il riflettore su un argomento che ha sconvolto l’estate di Trump, creando divisioni all’interno del Partito Repubblicano e portando a una chiusura anticipata della Camera dei Rappresentanti.

Il futuro delle testimonianze e dei documenti

Per cercare di placare le polemiche, l’amministrazione Trump ha esortato due giudici a rendere pubbliche le testimonianze di un gran giurì che ha incriminato Epstein e la sua associata Ghislaine Maxwell per traffico sessuale. I procuratori federali hanno dichiarato in recenti documenti che rendere pubblici i materiali sarebbe opportuno, considerando l’“ampio interesse pubblico” per i casi di Epstein e Maxwell, ora detenuta in prigione.

Ma la questione non finisce qui. I legislatori stanno cercando di ottenere testimonianze da Maxwell, la quale sta scontando vent’anni di carcere in Florida per il suo coinvolgimento nei crimini di Epstein. L’avvocato di Maxwell ha fatto sapere che sarebbe disposta a testimoniare davanti al Comitato per la Vigilanza della Camera, a condizione di ricevere l’immunità per le sue dichiarazioni.

“Il Comitato di Vigilanza risponderà presto all’avvocato di Maxwell, ma non prenderà in considerazione la concessione di immunità congressuale per la sua testimonianza,” ha affermato un portavoce del comitato. E mentre la pressione sui politici repubblicani continua a crescere, Schumer ricorda che Trump aveva promesso di rendere pubblici i documenti riguardanti Epstein durante la campagna elettorale, senza però mantenere tale impegno. La questione rimane irrisolta, e il rischio di ulteriori ripercussioni politiche e legali è sempre più concreto.