Trump su agricoltura, Ue e narcos: "Salvate 25mila vite per barca"

Milano, 9 dic. (askanews) – Alla Casa Bianca, Donald Trump ha parlato di agricoltura, Unione europea e lotta al narcotraffico.

Durante una tavola rotonda con i giornalisti, il presidente ha annunciato nuovi fondi per sostenere gli agricoltori americani, finanziati con i proventi dei dazi imposti da Washington. “Sono persone straordinarie, – ha detto – la spina dorsale del nostro Paese.

Useremo quei fondi derivanti dai dazi per garantire 2 miliardi di aiuti economici agli agricoltori americani”.

Trump ha rivendicato anche l’impatto dei tagli fiscali approvati dalla sua amministrazione. “Ho firmato con orgoglio quella che considero la più grande riduzione fiscale della storia, una legge unica, una grande e imponente riforma che sta portando benefici molto, molto significativi agli agricoltori americani”.

Il presidente ha commentato poi la multa da 140 milioni di dollari inflitta dall’Unione europea alla piattaforma X di Elon Musk: “È una cosa brutta, molto brutta. Elon non mi ha chiamato per chiedere una mano su questo, ma è una faccenda dura. Per me non è giusto, per niente. E non riesco a capire come possano permettersi di fare una del genere”.

Infine, Trump ha parlato delle operazioni contro le imbarcazioni sospettate di narcotraffico, definendole fondamentali per ridurre l’ingresso di droga via mare. “Ogni imbarcazione che abbiamo colpito ci ha permesso, in media, di salvare 25 mila vite americane”, ha detto.

Secondo il presidente, i flussi di stupefacenti via oceano sarebbero diminuiti di oltre il 90% grazie alle operazioni navali statunitensi.