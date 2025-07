Trump su Elon Musk: fondare un terzo partito? È ridicolo

Morristown (New Jersey), 7 lug. (askanews) – Il presidente degli Usa Donald Trump ha definito “ridicola” la decisione del suo ex alleato, il miliardario Elon Musk, di creare un proprio partito politico, l’America Party.

“Penso sia ridicolo avviare un terzo partito. Abbiamo un enorme successo con il Partito Repubblicano – ha detto rispondendo a una domanda dei giornalisti prima di salire sull’Air Force One a Morristown, in New Jersey – i democratici hanno perso la loro strada, ma è sempre stato un sistema bipartitico, e credo che creare un terzo partito aggiunga solo confusione”.