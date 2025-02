Trump: sul mio piano per Gaza non c'è fretta

Milano, 7 feb. (askanews) – Donald Trump è ritornato sul suo piano per Gaza, che vedrebbe gli Stati Uniti prendere il controllo del territorio palestinese svuotato dei suoi abitanti per sviluppare progetti immobiliari. “Non c’è fretta”, ha detto durante un breve scambio con la stampa nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il suo piano, secondo Trump, “porterebbe stabilità nell’area” e “altri potrebbero investire in seguito”, ha concluso.