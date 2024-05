Trump va in tribunale per le arringhe finali al processo penale

New York, 28 mag. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Trump Tower per assistere alle arringhe conclusive dello storico processo penale che lo vede sul banco degli imputati a New York. Trump è accusato di aver falsificato i documenti della Trump organization per nascondere i pagamenti in nero all’ex pornostar Stormy Daniels, prima delle elezioni presidenziali del 2016, per impedire di rivelare la loro relazione.

Si prevede che le dichiarazioni finali di difesa e accusa dureranno per gran parte della giornata prima che il caso venga consegnato a una giuria di 12 persone che decideranno se rendere Trump il primo presidente condannato nella storia degli Stati Uniti.