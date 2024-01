Trump vince i caucus in Iowa: "Risolveremo guerra in Ucraina e Gaza"

Des Moines (Iowa), 16 gen. (askanews) – Dopo avere vinto i caucus in Iowa, l’ex presidente americano e candidato repubblicano alle presidenziali Donald Trump ha tenuto un discorso a 360 gradi davanti ai suoi sostenitori, nel corso del quale ha promesso, se vincerà, di risolvere la guerra in Ucraina, la guerra tra Israele e Hamas e di sigillare la frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico.

“La Russia non avrebbe mai attaccato – ha detto, se lui avesse vinto le elezioni del 2020 – e Israele non sarebbe mai stata attaccata. La situazione in Ucraina è talmente orribile, la situazione in Israele è talmente orribile ciò che è accaduto. Lo risolveremo, le risolveremo molto in fretta”.

Trump ha promesso anche di voler tornare a trivellare per estrarre petrolio e gas e di voler contrastare l’invasione di “milioni e milioni di persone” che vogliono entrare nel Paese dal Messico, “non capisco perché”, ha ironizzato. Sull’avversario e presidente in carica, Joe Biden, ha attaccato:

“Non voglio essere troppo duro con il presdiente, ma devo dire che è il peggiore presidente che abbiamo avuto nella storia del nostro Paese. Sta distruggendo il nostro Paese”.