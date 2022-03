Trussardi-Hunziker, il matrimonio finito un anno fa: “Perché lo hanno detto solo ora”

I retroscena sulla rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, avvenuta - sembra - un anno fa.

Non si placano le indiscrezioni attorno alla fine del matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, durato oltre 10 anni e da cui sono nate due figlie. Secondo i rumor in circolazione i due avrebbero atteso oltre un anno prima di annunciare la fine della loro unione.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: la fine del matrimonio

Secondo indiscrezioni Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si sarebbero detti addio un anno fa ma avrebbero atteso molto tempo prima di annunciare pubblicamente la loro separazione. Il motivo, sempre secondo indiscrezioni, è che l’imprenditore si sarebbe infastidito per la rinnovata amicizia tra la showgirl svizzera e il suo ex marito, Eros Ramazzotti.

“Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno.

Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così tardi? Si dice che la rinnovata amicizia di Michelle con l’ex marito Eros lo abbia infastidito”, avrebbe confessato una fonte vicina alla coppia.

Trussardi contro Eros Ramazzotti

Di recente lo stesso Tomaso Trussardi ha commentato la notizia dell’amicizia tra Eros e Michelle e ha scagliato una frecciatina contro il cantante affermando:

“Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva’”.

Michelle Hunziker ha invitato Eros anche al suo ultimo show, Michelle Impossible.