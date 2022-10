Ttg, Di Vincenzo (Isnart): ora la vacanza diventa un’esperienza

Rimini, 14 ott. (askanews) – Dopo il Covid in Italia si affaccia un nuovo modo di programmare le vacanze. Voglia di natura, voglia di libertà e di fare esperienze che lasciano un segno nella propria vita. Così il turismo diventa sempre più attento alla sostenibilità. E’ quanto emerge dagli studi di Isnart, l’istituto nazionale di ricerche delle Camere di commercio per il turismo e la cultura. Al Ttg di Rimini il presidente Roberto Di Vincenzo, si è soffermato sul bilancio della stagione turistica estiva e quelli previsionali per l’autunno, con un affondo sulle nuove professionalità e competenze sempre più ricercate nel mondo del turismo in rapido cambiamento.

“Il Covid ha creato un cambiamento straordinario nel turismo – ha spiegato Di Vincenzo – fondamentalmente ha accelerato una serie di fenomeni che esistevano già. Temi come viaggi emozionali, scelta di una vacanza sostenibile, scelta della natura, turismo attivo sono stati centrali. Mentre prima esisteva una vacanza tematica, ora c’è un intreccio di interessi: l’enogastronomia per esempio si mescola con il religioso e con il turismo attivo”.

Secondo gli studi di Isnart “c’è una modalità di vivere la vacanza che punta a una cosa: riportare a casa un’esperienza, tornare a casa cambiati”.

Tra l’altro “è radicalmente cambiato negli ultimi cinque anni il rapporto con Internet. Mentre tra il 2008 e il 2013 il 17% sceglieva una vacanza su Internet, negli ultimi cinque anni il 52% sceglie una vacanza su Internet. Però rimane sempre un elemento importante che sta crescendo: da un lato si sceglie una vacanza per rifare un’esperienza nello stesso luogo, perché probabilmente c’è una necessità di affezione; dall’altra parte il passa parola. Ovviamente non avviene più personalmente ma attraverso i social e i blog”. Altra tendenza in crescita è quella del cicloturismo che dal 2019 ad oggi è quasi triplicato con numeri e cambiamenti e straordinari in corso.