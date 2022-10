Ttg, Gaiba (Th resorts): da governo aiuti per tenuta del settore

Rimini, 14 ott. (askanews) – I risultati dell’estate sono “confortanti”, ma le previsioni per i prossimi mese, con le incertezze sui costi dell’energia, preoccupano il gruppo turistico Th resorts. L’amministratore delegato e general manager, Giuliano Gaiba, dal Ttg di Rimini lancia un appello al nuovo governo: serve un aiuto, ne va della “sopravvivenza del settore e dell’economia italiana”.

“L’estate è stata confortante per noi perché nonostante le grandi incertezze che avevamo di fronte, dal Covid agli aumenti dei prezzi e all’inflazione, Th è riuscita ad avere delle performance sopra le aspettative anche più rosee – ha spiegato Gaiba -.

Rispetto al 2021 abbiamo fatto una performance di +6 milioni, +90% rispetto l’anno scorso. Ancora più interessante è vedere i risultati nei confronti del 2019, l’ultimo anno normale per questo settore, dove abbiamo performato sopra di 42 milioni, il 40% in più rispetto al 2019.

“I segnali per prossimi mesi sono legati a una incertezza di fondo, soprattutto ai costi – ha aggiunto -. Come dimostra anche questa fiera, la domanda di interesse sul turismo è molto alta, anche se in realtà siamo molto condizionati da quelli che saranno i costi dell’energia”.

Secondo Gaiba c’è bisogno da un lato di “trovare soluzioni alternative” e per questo Th hotel sta “cercando di rendere autonomi per quanto possibile gli hotel da fonti energetiche che non siano il gas”. Dall’altra parte, però, “abbiamo bisogno di aiuti che vengono dal sistema. Per cui tutto il settore del turismo e anche la nostra società auspica che questo nuovo governo che si sta insediando ci dia un aiuto, un’attenzione particolare, perché qui non si tratta solo di salvare una stagione, ne va della sopravvivenza di un settore e forse dell’economia italiana”.