Ttg, Garibaldi (Enit): 78% italiani è per turismo all’aria aperta

Rimini, 13 ott. (askanews) – “Il turista oggi è alla ricerca di benessere, di un turismo lento, di un approccio sostenibile”. Dopo gli anni di pandemia cresce, di tanto, l’outdoor: quasi otto italiani su dieci pianificano una vacanza all’aria aperta. Sono le tendenze anticipate al Ttg dall’ufficio studi di Enit e Human Company in collaborazione con Istituto Piepoli.

“La stagione estiva è andata molto bene e i dati sull’autunno sono molto promettenti, ma sono già promettenti i dati sul 2023 – ha spiegato ad Askanews l’amministratore delegato di Enit, Roberta Garibaldi -.

Abbiamo visto 1,7 milioni di prenotazioni di voli aerei pari al +125% rispetto al 2022, e quindi sono dati estremamente positivi. Indubbiamente rimane il grande punto interrogativo sulla crisi energetica e quindi sull’aumento delle bollette. Nel momento in cui andremo ora ad accendere tutti il riscaldamento speriamo che si arrivi a trovare una soluzione a livello europeo per far sì che tutta questa ripresa possa continuare”.

Il sentimento degli operatori è “positivo” per la stagione in corso.

Ma non si possono ignorare le “forti preoccupazioni” espresse dalle strutture alberghiere, che sono energivore e devono comunque riscaldare la loro struttura anche con una media occupazione.

“Un turista è alla ricerca di benessere, di un turismo lento, di un approccio sostenibile – ha aggiunto Garibaldi -. Queste sono le caratteristiche di un turista di oggi che vuole vivere aldilà dei grandi centri e a tutti gli spazi rurali. I temi dell’autunno si caratterizzano fortemente per l’enogastronomia. La sostenibilità non solo economica ma anche sociale diventa driver di scelta. Il tema del benessere: era già un trend che avrebbe accompagnato i prossimi dieci anni; si è ulteriormente incentivato dopo il Covid la ricerca di benessere fisico e psichico. Il Covid ci ha lasciato la voglia di vivere in spazi aperti quindi il tema dell’outdoor continua in modo prepotente”.