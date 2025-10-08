Ttg, Goren (Israele) incontra Santanchè: turismo mezzo dialogo

Rimini, 8 ott. (askanews) – “E’ stato un piacere avere incontrato il ministro Daniela Santanchè” che ringrazio “per il suo supporto” perché “il turismo è un mezzo di dialogo, cultura tra i popoli” e nonostante “non siano momenti facili, non molliamo il mercato italiano”. Lo ha dichiarato Kalanit Goren Perry, delegata dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia, dopo l’incontro chiarificatore con il ministro al Ttg di Rimini a seguito dell’esclusione dello stand di Israele dalla fiera, decisione che la stessa ministra aveva definito “un grande errore”.

“Sono veramente orgogliosa. E’ stato un piacere avere incontrato il ministro Daniela Santanchè. Vorrei ringraziarla per il suo supporto, il suo sostegno e le sue parole”, ha spiegato Goren Perry. “Il turismo è un mezzo di dialogo, cultura tra i popoli. Quindi sono molto lieta e orgogliosa di questo importantissimo incontro”.

A margine dell’incontro la delegata dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo ha fatto il punto sull’andamento del mercato turistico: “Ovviamente questi non sono momenti facili. Noi non molliamo il mercato italiano che per Israele è molto importante e Israele è importante per gli italiani, per la Terra Santa e il Mar Morto e tutte le cose che questa terra offre per i turisti italiani. Adesso siamo nei giorni di grande speranza per il futuro, per la ripresa, per il giorno dopo e per tutto questo territorio. Vi aspettiamo e grazie a tutti per il sostegno”.