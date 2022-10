Ttg, i giovani riscoprono le terme, hanno voglia di relax

Rimini, 14 ott. (askanews) – C’è un mercato potenziale enorme per il turismo italiano. E’ quello delle terme, sempre più apprezzate dal pubblico giovanile. Questa è la tendenza che emerge da un’indagine ideata da Federalberghi Terme, realizzata da Eumetra su un campione di mille persone. Il presidente nazionale di Federalberghi Terme, Emanuele Boretto:

“Al netto delle sofferenze che abbiamo e che riguardano tutti i settori italiani, siamo fiduciosi perché abbiamo delle buone prospettive per il settore terme che si è arricchito e si arricchisce sempre di più di servizi e attrezzature che vanno incontro alle esigenze degli ospiti”.

Dalla ricerca – che è stata presentata al Ttg di Rimini – emergono anche alcune sorprese per il settore. Le racconta Renato Mannheimer, responsabile per Eumetra. “Abbiamo trovato una forte attrattività delle terme. La gente ci vuole andare, le vede con fiducia, è andata un po’ meno durante il Covid ma abbiamo tanti che vogliono andarci in futuro. E chi sono? Sono tutti, ma specialmente i giovani che per me è stata una sorpresa. I giovani nelle terme vogliono trovare soprattutto relax, anche le cure, ma prima di tutto relax”.

Oltre il 70% degli italiani intervistati dichiara di voler fare una vacanza in uno stabilimento termale. Una preziosa indicazione per gli operatori e per le istituzioni. “Dobbiamo raggiungere i livelli occupazionali importanti – ha aggiunto Boaretto -. Dobbiamo avere fiducia che il prossimo governo ci sostenga per quanto riguarda i costi energetici che ci stanno mettendo in grande difficoltà, ma siamo fiduciosi perché dobbiamo andare avanti”.