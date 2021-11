L'edizione 2021 di Tu Si Que Vales si appresta a terminare, ecco per quando è stata programmata la messa in onda dell'ultima puntata

Tra i programmi di successo del palinsesto di Canale 5 edizione 2021, vi è certamente Tu Si Que Vales, lo show che mette in mostra talenti provenienti da tutto il mondo ha saputo conquistare anche stavolta ascolti record e il cuore dei telespettatori.

Ecco per quando è prevista la messa in onda dell’ultimo appuntamento settimanale di Tu Si Que Vales.

Tu Si Que Vales 2021: ecco quando andrà in onda la puntata finale

Dopo 11 puntate mandate in onda con un successo in termini d’ascolto eccezionale, l’edizione 2021 di Tu Si Que Vales si appresta a concludersi.

L’ultimo appuntamento della stagione dello show più amato di Canale 5 è previsto per sabato 27 novembre 2021 come sempre in prima serata, in quest’occasione sarà decretato il vincitore dell’edizione 2021, che si aggiudicherà il titolo e l’ambito montepremi di ben 100mila euro.

Tu Si Que Vales 2021: finale di stagione anche per la “Scuderia” di Gerry Scotti

I fan del programma Tu Si Que Vales attendono con ansia oltre alla finale vera e propria dello show, che servirà a decretare il miglior talento dell’edizione 2021, anche la finale della famosissima e amatissima “Scuderia” di Gerry Scotti.

Nelle 11 puntate andate in onda fino ad ora, Gerry Scotti ha selezionato con il parere della giuria e della giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli, i migliori talenti per così dire “incompresi”, che nella puntata finale del 27 novembre 2021 si sfideranno tra loro per ottenere la vittoria del comparto “Scuderia”.

Tu Si Que Vales vince gli ascolti di sabato 20 novembre 2021

Nella prima serata di sabato 20 novembre 2021, Tu Si Que Vales ha decisamente battuto in termini di ascolti la concorrenza di Ballando con le Stelle.

Dati alla mano, Tu Si Que Vales ha guadagnato il 27,5% di share, mentre Ballando con le Stelle si è aggiudicato il 20,7% di share, questo a conferma del gran successo dello show di Canale 5.