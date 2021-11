Tu Si Que Vales, Cristian Sabba: il più giovane talento della finale

Cristian Sabba è il più giovane talento della finalissima di Tu Si Que Vales. A soli 11 anni è un campione in carica tra i Guinnes World Record

Ha solo 11 anni ma ha colpito il pubblico a casa e la giuria con una meravigliosa performance. Il suo talento è quello di saper saltare la corda in modo unico. Nel 2020 è entrato nel Guinness World Record. Ha saltato la corda in modo velocissimo, in avanti, all’indietro, con una sola gamba, bendato e con le infradito, per questo è riuscito ad arrivare in finale e ottenere un grande successo.

Cristian Sabba è stato il finalista più giovane di questa edizione di Tu Si Que Vales. Ha 11 anni ed è originario di Pioltello, comune in provincia di Milano. Nonostante la sua giovane età ha un profilo Instagram molto seguito ed è molto attivo anche su TikTok, dove pubblica i video delle sue performance. Al momento è campione in carica con i suoi 125 giri di corda in 30 secondi.

Cristian è figlio di Silvio Sabba, personal trainer di 43 anni, che detiene più Guinness World Record in assoluto. “Con una gamba sola è molto più complesso, serve più coordinazione, dobbiamo provare a farne più di 40” ha dichiarato il padre. E Cristian ha eseguito. Il ragazzino ha avuto un grande successo durante la finalissima di Tu Si Que Vales, grazie al suo grande talento al suo impegno e a quello che è stato in grado di fare.