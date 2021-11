Tu Si Que Vales, ecco chi è Sadeck: il vincitore dell’edizione 2021

Sadeck, ballerino e coreografo francese, è il vincitore dell'edizione 2021 di Tu Si Que Vales. Scopriamo chi è l'artista e qual è la sua storia artistica.

L’edizione 2021 del talent show di Canale 5, Tu Si Que Vales, si è ufficialmente conclusa con l’appuntamento settimanale di sabato 27 novembre 2021, serata nella quale si è disputata la sfida tra i concorrenti nella finalissima.

Ad aggiudicarsi il titolo di vincitore e l’ambito montepremi dal valore di ben 100mila euro è stato Sadeck, ballerino e coreografo francese, che ha conquistato il pubblico e la giuria.

Scopriamo alcune curiosità sulla biografia del vincitore di Tu Si Que Vales e sulla sua carriera artistica.

Tu Si Que Vales 2021, ecco chi è Sadeck: il vincitore

Sadeck Berrabah, 28 anni, è il vincitore dell’edizione 2021 di Tu Si Que Vales, l’uomo è un coreografo, ballerino e designer di origini francesi.

All’artista è attribuita l’invenzione della Geodance – Geometrie Variable, una particolare danza caratterizzata da coreografie geometriche e ipnotiche, che vengono eseguite dal suo corpo di ballo, attraverso l’esecuzione di movimenti sincronizzati di braccia e busto.

Sadeck è parte integrante del suo corpo di ballo e sostanzialmente si occupa di dirigere tutti i movimenti degli artisti che ne fanno parte, quasi come se fosse un direttore d’orchestra.

Il percorso del vincitore Sadeck a Tu Si Que Vales: dalla prima esibizione alla finale

Il grande talento di Sadeck, vincitore dell’edizione 2021 di Tu Si Que Vales, ha colpito sin da subito i componenti della giuria, i telespettatori da casa e il pubblico in studio.

La sua prima esibizione nel talent show più amato di Canale 5 è avvenuta nel primo appuntamento della stagione 2021, ovvero il 18 settembre 2021, proprio in quell’occasione, Maria De Filippi non aveva potuto far altro che congratularsi con Sadeck e aveva definito la sua performance come: “Una delle cose più belle mai viste”.

Il talento di Sadeck lo ha portato a raggiungere il punto finale del percorso del talent e infine a conquistare la vittoria, nella finalissima l’artista ha presentato una splendida coreografia ispirata al volo degli uccelli, che ha letteralmente incantato tutti i presenti in studio e il popolo da casa.

Sadeck vincitore di Tu Si Que Vales: l’artista anche ad Amici

Il grande talento di Sadeck ha fatto breccia nel cuore di giuria, telespettatori e pubblico da casa di Tu Si Que Vales, ma ad essere stata colpita maggiormente dalla sua bravura e dalla sua originalità è stata certamente Maria De Filippi.

La regina di Mediaset, non si è fatta scappare l’occasione di assegnare un ruolo a Sadeck nel suo talent show di sempre, ossia Amici; l’artista 28enne è stato scelto dalla De Filippi per concedere una lezione ad uno degli allievi più meritevoli della scuola.