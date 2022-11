Tu Sì Que Vales, Gerry Scotti si commuove ricordando Piero Sonaglia: “Faccio fatica a parlarne”

Durante la semifinale di Tu Sì Que Vales, Gerry Scotti si è commosso ricordando Piero Sonaglia, storico assistente di studio scomparso lo scorso 2 apr

Gerry Scotti, durante la semifinale di Tu Sì Que Vales, si è commosso mentre ricordava Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio della trasmissione, che è scomparso lo scorso 2 aprile.

Durante la semifinale di Tu Sì Que Vales, andata in onda sabato 12 novembre, Gerry Scotti ha voluto ricordare Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio dei programmi della Fascino di Maria De Filippi, scomparso lo scorso 2 aprile. Il giudice è andato al centro del palco per dedicare un momento a Piero Sonaglia. “É dalla prima puntata che devo dire una cosa importante, faccio anche un pò fatica a dirla” ha dichiarato Gerry Scotti, che poi si è dovuto fermare per la commozione, tra gli applausi del pubblico.

“Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero. È un pensiero che mi sono tenuto dentro, è un applauso che va a tutti quelli che gli hanno voluto bene” ha aggiunto.

Le parole di Maria De Filippi per Piero Sonaglia

Il giorno della scomparsa di Piero Sonaglia, Maria De Filippi aveva deciso di dirgli addio pubblicamente sulla pagina social di Uomini e Donne. Per la conduttrice l’uomo è stato un vero punto di riferimento, una persona con cui ha condiviso il suo lavoro.

“Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.

E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre” ha scritto Maria De Filippi.