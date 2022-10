I giudici di Tu Sì Que Vales si sono ritrovati a dover affrontare una prova spaventosa tutti insieme.

Nella puntata di Tu Sì Que Vales, andata in onda sabato 29 ottobre, i quattro giudici, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, insieme a Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, si sono ritrovati a dover affrontare una prova spaventosa.

Tu Sì Que Vales, i giudici finiscono nella casa degli orrori

I giudici di Tu Sì Que Vales sono ormai abituati a mettersi alla prova in ogni puntata. Ci sono state diverse occasioni in cui sono stati coinvolti nelle esibizioni dei concorrenti e hanno sempre partecipato con grande entusiasmo. Nella puntata andata in onda il 29 ottobre, hanno dovuto affrontare una prova davvero spaventosa. Sono tornati bambini per una sera, dopo che Roxy Colace li ha invitati nella sua casa degli orrori, ricreata per l’occasione dentro gli studi di registrazione del programma.

A partecipare alla prova Maria De Filippi con Sabrina Ferilli, Gerry Scotti con Belen Rodriguez e Teo Mammucari con Rudy Zerbi.

La casa degli orrori a Tu Sì Que Vales

I giudici di Tu Sì Que Vales sono stati divisi in tre coppie per compiere un viaggio in una casa degli orrori. Si sono trovati faccia a faccia con uomini nudi, bambole assassine e serial killer, i protagonisti di numerosi film horror, perfetti per Halloween.

Hanno reagito con urla e reazioni spaventate di ogni tipo. Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez erano quelle più spaventate, ma anche Teo Mammucari ha espresso tutta la sua ansia. “Non ho visto niente” ha ammesso Sabrina Ferilli alla fine dell’esperimento, spiegando di aver tenuto gli occhi chiusi per quasi tutto il viaggio.