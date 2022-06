Tu sì que vales, Maria chiama Albe di Amici? Le indiscrezioni

Per Albe, ex concorrente di Amici, si aprono le porte di Tu si que vales? Per il momento sono solo indiscrezioni, ma potrebbe essere una new entry del programma.

Dopo l’estate sarà il momento di una nuova entusiasmante stagione di Tu si que vales, dove sono attese parecchie novità. Le prime voci vedrebbero Belen Rodriguez fuori dal programma, ma non solo. Maria De Filippi, infatti, sarebbe desiderosa di avere nel team anche Albe, l’ex concorrente di Amici che ha saputo conquistare il pubblico non solo con le sue canzoni, ma anche con la sua solarità e la sua sensibilità.

Tu si que vales, Albe farà parte del programma?

L’ex concorrente di Amici sarebbe pronto a una nuova avventura sul piccolo schermo. La padrona di casa, Maria De Filippi, lo vorrebbe anche a Tu si que vales.

Ad aver diffuso il gossip, che per il momento non vede alcuna smentita né conferma, è stato Amedeo Venza, il quale svela su Instagram i protagonisti che sarebbero pronti a voltare pagina.

“Martin, Alessio, Teo e Belen verso nuove mete”, ha dichiarato. Il programma sarebbe pronto a una vera rivoluzione: chi saranno i nuovi personaggi che condurranno, giudicheranno e animeranno l’avventura dei tanti talenti?

Stando a quanto dichiarato da Venza, ad Albe non sarebbe arrivata alcuna proposta importante nel mondo della musica. Per questo motivo, “si è pensato a un ruolo per lui all’interno del programma di talenti vari”. Forse sarà proprio Albe l’erede di Giulia Stabile, che nella scorsa edizione della trasmissione è stata co-conduttrice e ha realizzato le interviste nel dietro le quinte.