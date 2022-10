Tu Si Que Vales, Maria De Filippi “striglia” Mammuccari: la reazione in studio

Simpatico siparietto durante la puntata di Tu Si Que Vales di sabato 29 ottobre. Maria De Filippi ha ripreso Mammuccari: perché.

Chi ha assistito alla puntata di Tu Si Que Vales di sabato 29 ottobre 2022, si sarà accorto che tra Maria De Filippi e l’altro giudice Teo Mammuccari c’è stato un simpatico botta e risposta. Tutto è successo mentre gli Arte Algo si trovavano sul palco.

Al termine dell’esibizione degli acrobati, la conduttrice ha “strigliato” il collega. Stando a quanto emerge dai social – ha ricordato Gossipetv – dietro a questo siparietto potrebbe esserci dell’altro.

Maria De Filippi “bacchetta” “Teo Mammuccari a Tu Si Que Vales

Non appena gli Arte Algo hanno finito la loro esibizione, Mammuccari ha iniziato ad usare con uno tono in apparenza serio alcuni termini tecnici non compresi nemmeno dai diretti interessati.

Maria De Filippi li ha prima invitati a lasciare perdere, poi ha aggiunto: “Ragazzi, mi preme dirvi che quando parla così scherza”. Anche Gerry Scotti si è unito alla collega: “Sì, è un percorso di recupero muy dificil”.

Cosa ci sarebbe dietro?

Sui social c’è chi ha pensato che potrebbe esserci della verità di fondo dietro a questo “rimprovero”.

Secondo alcuni Mammuccari, tra tutti i giudici, sarebbe quello che Maria De Filippi avrebbe ripreso di più. Ciò significherebbe che nei suoi confronti potrebbe “stravedere” di meno. Ma è davvero così?