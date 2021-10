Tu si Que Vales, Maria De Filippi supera il “portiere robot” e segna un gol

Grande sorpresa a Tu Sì Que Vales. Maria De Filippi ha beffato il portiere robot di Steffen Ehmer facendo gol.

A Tu Sì Que Vales accade anche questo. Maria De Filippi ha saputo stupire laddove gli altri giudici avevano fallito prima di lei. La giudice e nota conduttrice è riuscita a superare in velocità e precisione il “portiere robot”, una macchina appositamente progettata da Steffen Ehmer per parere ogni rete.

Un risultato che è arrivato in modo del tutto inaspettato e imprevedibile se si pensa che l’avversario in questione era proprio un computer.

Maria De Filippi gol, i precedenti tentativi

Prima che la nota conduttrice e giudice Maria De Filippi potesse compiere l’impresa, avevano provato a sfidare il macchinario di Steffen Ehmer anche gli altri tre giudici del talent ossia Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Ma come funziona esattamente questo macchinario? A spiegarlo lo stesso Ehmer in trasmissione prima di dare il via alla sfida dei rigori: “I suoi occhi sono due videocamere fissate sulla traversa, ognuna delle quali è in grado di scattare 90 immagini al secondo e di seguire la traiettoria della palla. Inoltre c’è un software che calcola esattamente il punto in cui la palla colpirà la porta […] Ovviamente il tutto accade grazie a un motore che ha un’accelerazione di 20 volte superiore a quella della Formula Uno”.

Maria De Filippi gol, il rapporto con Giulia Stabile

Questa edizione di Tu Sì Que Vales del 2021, ha visto l’esordio della giovanissima ballerina Giulia Stabile. Stabile che ha trionfato nell’ultima edizione di Amici, grazie al solido rapporto che si è sviluppato proprio con Maria De Filippi è entrata nello staff del dietro le quinte di Tu Sì Que Vales e come ballerina nel corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Maria De Filippi gol, chi ha ottenuto il “vale” nella puntata del 2 ottobre:

Di seguito ecco chi ha ottenuto il “vale” nella serata del 2 ottobre e di conseguenza è passato in finale:

Le Sirene Danzanti – Ballerini

Lazuz Company – Giocolieri

Steffen Ehmer il portiere Robot

Matteo Gottardo – Karateka

Sauro Casseri – cantante lirico

Andre Blake – illusionista gioca con Sabrina Ferilli

Thomas Goodman

Drumatical Theatre – giochi teatrali con il fuoco

Piotr e Nils – acrobati

Air Souls – danza

Xavier e Ann Cat – ballerini

